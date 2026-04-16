Emmanuel Emegha : the last chance

Jeudi soir Strasbourg retrouve Mayence en quart de finale de la Ligue Conférence pour un match qui s’annonce bouillant. Plus qu’un combat crucial pour les Alsaciens, la rencontre est aussi l’occasion de retrouver le très absent Emmanuel Emegha. Une bénédiction pour faire taire les critiques et faire vibrer la Maineau ?

Lointains sont les bons souvenirs, difficile est la fin de l’aventure. Blessé depuis plusieurs mois, Emmanuel Emegha a fait son retour sur le rectangle vert avec son futur ex-maillot strasbourgeois. On s’y perd, mais c’est bien ça. Un quart d’heure contre Nice en Ligue 1, 27 minutes en Ligue Conférence contre Mayence, et pas beaucoup plus. Cinq passes réussies sur les deux rencontres, pas d’occasions et un arbre qui ne cache pas la forêt vide, laissée par la grave blessure de Joaquín Panichelli il y a quelques semaines.

Souviens toi Brøndby

Outre le côté sportif, les décisions et l’arrogance du Néerlandais ne l’ont pas aidé à s’adjuger l’amour inconditionnel de ses supporters, loin de là. Un départ annoncé chez les Blues de Chelsea à la fin de la saison et un air supérieur sur ses adversaires qui ont du mal à passer, surtout pour un joueur absent depuis plusieurs mois. Bref, le package n’est pas le meilleur avant d’affronter les Allemands de Mayence pour une qualification historique en demi-finale. Mais c’est peut-être ce cocktail explosif qu’a besoin Strasbourg et son attaquant pour définitivement enterrer la hache de guerre et conclure, de la plus belle des façons cette aventure commune.…

Par Tristan Claeyssen pour SOFOOT.com