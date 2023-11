Emma Hayes quittera Chelsea à la fin de la saison

Les adieux d’une légende.

En poste depuis 2012 sur le banc des féminines de Chelsea, l’entraîneuse Emma Hayes tirera sa révérence à la fin de la saison. Déjà intronisée au Hall of fame de la Super League en 2021, l’Anglaise, nommée six fois manager de l’année, revendique un palmarès qui donne le tournis : six titres de championne nationale, cinq FA Cup, deux Coupes de la Ligue et un Community Shield. « Emma a été l’un des plus grands moteurs du changement dans le football féminin. Ses réalisations à Chelsea sont inégalées et resteront à jamais dans l’histoire du club » , ont déclaré les directeurs sportifs du club Laurence Stewart et Paul Winstanley dans un communiqué publié ce samedi soir.…

JD pour SOFOOT.com