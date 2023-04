Emma Hayes, l’architecte d’une révolution bleue

Fut un temps où Emma Hayes se voyait agent secret. Au lieu d'opérer dans l'ombre, elle a finalement apporté la lumière à Chelsea, dont la section féminine n'avait rien de professionnelle. L'histoire d'une femme-orchestre qui a appris aux États-Unis, avant de révolutionner le football anglais et de placer les Blues au centre de l'échiquier européen.

Août 2012, au sud-ouest de Londres. Tous les feux sont au bleu pour Chelsea, dont la longue quête de la Coupe aux grandes oreilles vient enfin d’aboutir à force de patience et de chèques à rallonge. Les Ladies vivent en revanche une réalité bien éloignée. « Il n’y avait pas un seul membre du personnel qui travaillait à plein temps pour la section féminine. Il n’y avait même pas de bureau ou d’armoire » , témoignait Emma Hayes pour le Telegraph . Fraîchement nommée manager de l’équipe, elle bosse en parallèle pour le bureau de change de son père, dont elle développe l’activité en ligne. « Les gens ne réalisent pas que quand nous remportons le doublé en 2015, j’étais à temps partiel, comme beaucoup de joueuses et de membres du staff , confiait-elle à la BBC. Nous n’avions pas beaucoup plus de ressources que deux ou trois ans en arrière. » Chelsea était un nain, amateur sur bien des points. Emma Hayes a réussi à en faire un géant, capable d’attirer plus de 38 000 personnes à Stamford Bridge cet automne pour un match de championnat contre Tottenham.

Espionnage, ski et carte joker

La Londonienne se rêvait pourtant sur la pelouse. La jeune gauchère, milieu de terrain intégrée à l’académie d’Arsenal, était bien partie pour. Jusqu’à ce qu’elle se blesse à 17 ans, en faisant du ski. Un accident qui l’a laissée sans cartilage autour de sa cheville droite. « C’était comme une mort » , expliquaient ses sœurs Victoria et Rebecca à The Athletic , ajoutant qu’Emma avait eu besoin de « deux ans pour s’en remettre » . Ses études à l’université de Liverpool Hope la confrontent à autre chose. Elle opte pour la sociologie, puis pour un master en renseignement et affaires internationales, avec l’idée d’intégrer le MI5 ou le MI6 pour devenir espionne. « Elle peut vous dire si vous mentez. Elle a appris tous ces trucs , confirmait son père Sid auprès du Guardian . Quand ils ont commencé à enseigner comment assassiner des gens et tout ça, il était temps de partir. » Son rôle de coach de l’équipe universit

Par Quentin Ballue pour SOFOOT.com