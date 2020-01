Emissions de CO2 : Nice, premier aéroport zéro carbone en 2030 ?

La saison de la chasse au CO2 est lancée à l'aéroport Nice-Côte d'Azur (Alpes-Maritimes). Elle devrait durer dix années et fera, si l'on en croit les annonces du plan d'action dévoilé par le site, au moins deux victimes : le gaz qui permet de chauffer les bâtiments et le diesel des véhicules, tous les deux remplacés progressivement par la fée électricité. En dévoilant un plan d'actions concrètes pour devenir la première plate-forme aéroportuaire « net zéro émission » (et sans compensation) en 2030, le site azuréen ambitionne de laver plus vert que vert dans un secteur pour le moins décrié par les protecteurs de l'environnement.Avec 192 aéroports européens, Nice-Côte d'Azur avait initialement pris cet engagement pour... 2050. Promis, juré, cette spectaculaire accélération du calendrier n'a rien à voir, disent les dirigeants, avec les critiques autour de la future extension du Terminal 2, récemment autorisée par l'Etat. « On a une politique volontariste sur ces sujets depuis plus de quinze ans. On veut agir à l'horizon d'une génération [...]. On travaille désormais en deux monnaies : l'euro et le CO2. La tendance fait que le transport aérien, s'il veut conserver sa légitimité de développement, doit être exemplaire », justifie Dominique Thillaud, président du directoire d'Aéroports de la Côte d'Azur.Arbres, appareils filtrants et véhicules électriquesDès cette année, le modeste aéroport du golfe de Saint-Tropez (Var) deviendrait le premier des trois sites du groupe privé à ne plus émettre un seul gramme de gaz à effet de serre grâce, entre autres, « à l'installation de puits de carbone ». Ce terme énigmatique désigne des plantations d'arbres et l'installation d'appareils filtrant le CO2.L'affaire sera autrement plus délicate à Cannes-Mandelieu et, surtout, à Nice. Car la plus importante plate-forme aéroportuaire de province n'arrête plus de grossir, avec 14,48 ...