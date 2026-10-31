Emiliano Martínez préfère la France 2022 à l'Espagne 2026

Emiliano Martínez a le seum, épisode 2345. Invité de l’émission Los Edul , le gardien argentin a d’abord affirmé qu’il avait joué toute la dernière Coupe du monde avec un doigt cassé. « Les médecins ont posé une attelle sur mon doigt, et j’ai pu m’entraîner les premières semaines en plongeant avec un seul bras. Quelques jours avant la finale, j’ai pu m’entraîner normalement » , raconte-t-il.

« Si nous étions allés aux tirs au but, nous aurions gagné »

Le cauchemar de Randal Kolo Muani est aussi revenu sur la finale perdue contre l’Espagne. Martínez est persuadé que si le match était allé jusqu’aux tirs au but, l’Albiceleste aurait empoché sa quatrième étoile. « Si nous étions allés aux tirs au but, nous aurions gagné, je sentais que c’était mon jour.» Au Mondial 2022 face à la France, ses parades pendant la séance avaient permis à son équipe d’être titrée.…

MBC pour SOFOOT.com