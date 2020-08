Emiliano Martínez : l'Emi public numéro un

Grand artisan de la conquête de la 14e FA Cup d'Arsenal, qui retrouve ce samedi Liverpool pour le Community Shield, Emiliano Martínez a su faire chauffer les gants en fin de saison dernière au moment d'assurer l'intérim de Bernd Leno. Le gardien argentin de 27 ans, arrivé à Arsenal en 2010, savoure enfin son heure de gloire avec son club formateur et, surtout, se pose en sérieux concurrent de l'Allemand pour le poste de numéro un cette saison. Un casse-tête pour Mikel Arteta, mais un aboutissement pour cette grande carcasse à la main ferme et au cœur d'or. Portrait.

Adossé à l'écran publicitaire au bord du terrain, téléphone à la main, écouteurs vissés dans les oreilles, Emiliano Martínez ne peut pas s'empêcher de sourire. Ni de pleurer, intarissablement. Nous sommes le 1août 2020 et, depuis l'ultime coup de sifflet de cette finale de FA Cup remportée face à Chelsea, le gardien d'Arsenal ne fait que ça, pleurer. Il faut dire qu'il l'a attendu, ce moment : même s'il est encore perçu comme un jeune gardien, cela fait déjà dix ans qu'il a quitté son Argentine natale en y laissant sa famille pour rejoindre Arsenal et tenter de réussir dans le football. Dix ans à évoluer dans l'ombre d'autres gardiens et à enchaîner les prêts, qui ont abouti à cette fin de saison et ce trophée si précieux. Chez les supporters des, sur les réseaux sociaux, l'histoire de cet enfant du club à la trajectoire singulière émeut. Mais ce n'est pas pour les pluies de louanges et de soutiens qu'Emi a les yeux rivés sur son téléphone : à l'autre bout du fil, à Lire la suite de l'article sur SoFoot.com