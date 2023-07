Emeutes: Olivier Faure "en profond désaccord" avec Mélenchon

Le Premier secrétaire du PS Olivier Faure, le 7 juin 2023 à l'Assemblée nationale à Paris ( AFP / Ludovic MARIN )

Le Premier secrétaire du PS Olivier Faure s'est dit samedi "en profond désaccord" avec Jean-Luc Mélenchon sur son positionnement vis-à-vis des violences urbaines, lors d'une réunion des socialistes à Lyon.

Invité aux journées d'été du courant minoritaire du PS "Debout les socialistes", farouchement opposé à l'alliance de gauche Nupes et à LFI, le dirigeant socialiste a défendu l'alliance avec LFI, tout en reconnaissant avoir de profondes divergences sur les émeutes qui secouent le pays depuis la mort du jeune Nahel, tué mardi par un policier.

"Nous avons raison d'appeler au calme et au retour à la paix civile", a-t-il affirmé à la centaine de militants présents, alors que les Insoumis sont accusés de ne pas condamner suffisamment fermement les violences.

Il a été interpelé notamment par l'ex-député Patrick Menucci, qui a estimé que le PS ne pouvait pas poursuivre l'alliance Nupes: "On a le sentiment que LFI a raté le coup de la révolution avec les gilets jaunes, avec les retraites, et qu'ils se disent +on va faire la convergence des luttes avec les quartiers+", a-t-il déploré.

"Est-ce qu'on doit parler à tout le monde? Oui, tout le temps, même dans les moments de profonds désaccords, et le moment actuel est un moment de profond désaccord", a répondu Olivier Faure.

Pour lui, si le point de départ des émeutes est "une colère qu'il faut entendre et à laquelle il faut donner une réponse", "on ne peut pas donner le sentiment d'encourager et d'accepter la violence".

Il s'est dit "pour qu'on ramène la paix civile tout de suite, pour pouvoir répondre ensuite, rapidement, à la question des liens distendus" entre une partie de la population et une partie de la police.

Mais Olivier Faure "ne pense pas qu'on ait franchi la barrière républicaine" avec LFI, a-t-il précisé ensuite à la presse.

"Je suis à la fois vraiment favorable à une démarche unitaire au sein de la Nupes, mais ça ne m'oblige pas à être aligné", a-t-il ajouté, déplorant d'être sans cesse obligé de se définir par rapport au tribun insoumis.