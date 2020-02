Émeutes à New Delhi : « Le résultat d'un ciblage organisé et planifié »

La capitale indienne a vécu trois jours de tension extrême. Un niveau de violences jamais atteint depuis des décennies, et ce, alors même que le président américain Donald Trump était en visite d'État dans la ville. Dès dimanche soir, le nord-est de New Delhi s'est embrasé, en proie à des heurts intercommunautaires qui ont opposé partisans et opposants d'une nouvelle loi sur la citoyenneté au caractère discriminatoire envers les musulmans.Avec une rage décuplée au moyen de briques, bâtons et pistolets, des milices hindoues s'en sont notamment prises à la minorité musulmane. Des échoppes ont été vandalisées, des marchés incendiés, des mosquées profanées. Au moins 32 personnes, hindoues et musulmanes, ont perdu la vie, avant les premières arrestations et le déploiement tardif, mercredi, des forces de sécurité.Lire aussi Inde : la diplomatie du yoga de Narendra ModiCes émeutes ont-elles été orchestrées ? « Les formes de violence, les slogans, l'utilisation de drapeau, le ciblage des échoppes musulmanes et des mosquées semblent indiquer qu'elles sont le résultat d'un ciblage organisé et planifié visant la communauté musulmane à Delhi », estime Gilles Verniers, professeur en sciences politiques à Ashoka University. L'étincelle a été allumée par Kapil Mishra, un leader local du BJP, le parti de Narendra Modi, au pouvoir. Le 22 février, ce dernier a réuni ses partisans pour déloger des opposants à la loi sur la...