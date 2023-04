information fournie par So Foot • 16/04/2023 à 23:41

Emery, un Villa avec vue sur l’Europe

Actuellement en pleine bourre, Aston Villa pourrait devenir la belle surprise de cette fin d’exercice 2022-2023 en Premier League. Dans le dur au démarrage de la saison, les Villans possèdent un leader à l’origine de leur métamorphose : Unai Emery.

Le samedi 29 octobre 2022 sera peut-être une date à marquer d’une pierre blanche dans la grande histoire d’Aston Villa. Ce jour-là, les Villans rendent visite à Newcastle et se font corriger à St James’ Park (4-0). Une claque que le club de Birmingham, alors coaché par l’entraîneur intérimaire Aaron Danks, subit comme la conséquence du passage manqué de Steven Gerrard sur le banc du vainqueur de la coupe d’Europe des clubs champions en 1982. À cet instant précis, Unai Emery est déjà officialisé comme entraîneur du club, mais ne dirigera l’équipe qu’à partir du 1 er novembre. De l’extérieur, le Basque prend un peu plus conscience de l’ampleur des travaux à réaliser. Le cœur léger, il vient de rompre son contrat avec Villarreal, club avec lequel il a d’abord remporté la C3, puis emmené les Amarillos jusqu’en demi-finales de Ligue des champions, pour rejoindre le seizième de Premier League. Fou ? Non, cette nouvelle aventure s’inscrit naturellement dans la trajectoire d’Emery.

Howe : « Je suis là parce qu’il a refusé le poste » …

Par Antoine Donnarieix pour SOFOOT.com