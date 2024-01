Émerse Faé : « Je n’aurais eu aucun souci avec l’arrivée d’Hervé Renard »

À la veille du choc face au Sénégal en huitièmes de finale de la CAN, le sélectionneur intérimaire de la Côte d’Ivoire, Émerse Faé, était (presque) dans l’obligation de revenir sur la folle rumeur Hervé Renard, un temps pressenti pour être « prêté » aux Éléphants par la FFF, jusqu’à la fin de la compétition : « Ça fait plus de 20 ans que je suis dans le football. Je connais le milieu. Je sais que vous, les médias, dès que vous pouvez avoir des informations comme celles-ci et les relayer, vous ne vous en privez pas. Vous avez eu l’opportunité de faire un sujet sur lui, je pense que vous vous êtes vite empressés de le faire, a d’abord lancé l’ancien Niçois (2008-2012). Hervé Renard est l’un des coachs les plus respectés du continent, il a déjà gagné avec la Côte d’Ivoire. Mais sincèrement, j’avais d’autres préoccupations et d’autres choses à regarder que les rumeurs sur son arrivée ou pas. S’il était venu, je n’aurais eu aucun souci avec ça. Après, il n’est pas là, donc on ne va pas parler de lui. » …

AL pour SOFOOT.com