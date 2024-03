Émerse Faé : « J'ai juste fait mon travail »

Sacré champion d'Afrique sur le banc de la Côte d'Ivoire il y a plus d'un mois, l'enfant des quartiers nantais s'est retrouvé sur le devant de la scène en prenant la succession de son ami Jean-Louis Gasset, en pleine compétition. Entretien avec un homme fier d'avoir fait rêver son peuple, mais qui va déjà de l'avant.

Un peu plus d’un mois est passé depuis votre sacre en Coupe d’Afrique des nations. L’euphorie est-elle retombée ou vous êtes toujours sur un nuage ?

Un peu des deux, mais disons que le stage du mois de mars tombe bien (amicaux contre le Bénin et l’Uruguay, NDLR), parce que ça nous oblige à redescendre sur terre. On est sur une nouvelle page, on sera attendus. Il faut se remobiliser, remettre le bleu de travail, parce qu’on a des objectifs importants. La CAN au Maroc est dans un peu plus d’un an, et on aura une phase de qualification sur trois mois qui approche. Il faut absolument se qualifier et aller défendre notre titre. Je n’oublie pas aussi la prochaine Coupe du monde, il faudra être présent. Même si le calendrier est intense, on a un effectif large et de la concurrence partout, donc c’est un mal pour un bien, cet enchaînement qui nous attend.…

Propos recueillis par Diren Fesli pour SOFOOT.com