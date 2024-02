Émerse et la zone

Vainqueur de sa Coupe d'Afrique des nations face au Nigeria ce dimanche (2-1), la Côte d'Ivoire – emmenée par un sélectionneur inattendu – a achevé comme il se doit un parcours complètement fou.

À l’agonie, revenue à la vie, et aujourd’hui sur le toit de l’Afrique : la Côte d’Ivoire a réalisé quelque chose d’irrationnel, lors de ce mois de compétition sur ses terres. Et le meilleur symbole de cette folle aventure restera Simon Adingra, MVP de la finale face au Nigeria. Blessé à l’annonce de la liste de Jean-Louis Gasset, l’ailier de 22 ans a tout fait pour être du voyage avec les siens. Résultat : des prestations majuscules et un statut d’homme providentiel (il est auteur du but de l’égalisation à la dernière minute en quarts contre le Mali, et double passeur décisif face au Nigeria). Adingra n’est pas seul : tous les Ivoiriens – joueurs comme supporters – seront revenus d’entre les morts, en vérité.

Avec son trophée d’Homme du Match, Simon Adingra est monté sur le dos du ministre ivoirien de l’Agriculture 😂🇨🇮#beINCAN2023 #beINEXPERIENCE #AFCON2023 pic.twitter.com/pfX2sOZgIs…

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com