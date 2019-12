Embouteillages, cohues : sages comme des fourmis

Les moutons ne méritent pas le mépris dont l'homme les couvre. Pas plus que les fourmis, pas plus que les poissons. Chez les insectes sociaux comme chez les animaux grégaires, des règles extrêmement sophistiquées régissent les interactions entre individus, qui permettent un fonctionnement harmonieux du groupe. L'homme peut-il tirer des leçons de ces processus d'organisation spontanée ? Et les foules elles-mêmes sont-elles si éloignées des bancs de sardines ou des nuées d'oiseaux ? Guy Theraulaz, directeur de recherche au CNRS, travaille au Centre de recherches sur la cognition animale à Toulouse. Spécialiste des comportements collectifs des sociétés animales et humaines, il nous éclaire sur la façon dont les groupes s'auto-organisent? avec plus ou moins de succès.Lire aussi Comment les fourmis parviennent à éviter les embouteillagesLe Point : Des boulevards embouteillés, des bousculades sur les quais de métro? Quelle analyse l'éthologue que vous êtes fait-il des circulations erratiques que connaissent les grandes villes par temps de grève ?Guy Theraulaz : L'impact de la densité sur les comportements collectifs est étudié depuis longtemps, qu'il s'agisse de foules humaines, d'insectes sociaux ou de certaines espèces d'oiseaux ou de poissons qui vivent en groupe. Avec une constante : ce qui régit les dynamiques collectives, ce sont les interactions entre les individus. Celles-ci résultent des réactions des individus aux...