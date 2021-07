Embellie confirmée pour l'emploi des cadres

Au deuxième trimestre, 14% des entreprises ont "embauché au moins un cadre", soit une hausse de deux points par rapport au premier trimestre et un gain de quatre points comparé au dernier trimestre de 2020, selon l'Apec.

(Photo d'illustration) ( AFP / THOMAS COEX )

C'est une bonne nouvelle sur le front de l'emploi. "Alimenté par le rebond de l'activité" économique, le "redémarrage" des embauches des cadres du secteur privé, malmenées par la crise sanitaire, s'est "confirmé" au deuxième trimestre, selon une étude de l'Association pour l'emploi des cadres (Apec) publiée mardi 20 juillet.

Sur cette période, 14% des entreprises ont "embauché au moins un cadre", soit une hausse de deux points par rapport au premier trimestre et un gain de quatre points comparé au dernier trimestre de 2020 , note l'Apec. Davantage de PME ont recruté des cadres d'avril à juin qu'au trimestre précédent .

En parallèle aux embauches, le nombre des offres d'emploi pour les cadres publiées sur le site apec.fr a progressé au deuxième trimestre, allant jusqu'à retrouver en juin son "niveau record de juin 2019" , précise l'association.

Pour un quart des entreprises (26%), le deuxième trimestre a été "meilleur que prévu". Interrogées sur leurs perspectives, 78% des entreprises disaient en juin avoir "confiance dans l'évolution de leur activité" (contre 65% en mars).

"Après de longs mois sans visibilité", les entreprises "affichent une confiance retrouvée", qui "devrait perdurer jusqu'à la fin de l'année", estime le directeur général de l'Apec, Gilles Gateau, cité dans un communiqué. Certes, "le niveau d'incertitudes n'est pas nul" actuellement, mais "il a plutôt régressé par rapport aux épisodes précédents" de la crise sanitaire, a relevé M. Gateau auprès de l'AFP.

Les salariés retrouvent l'envie de bouger

Côté salariés, "les intentions de mobilité externe" sont restées stables au deuxième trimestre, avec 12% des cadres qui envisageaient de quitter leur entreprise pour une autre au trimestre suivant, selon l'étude. Mais la perspective de changer d'entreprise "redevient attractive" , souligne l'Apec. Au deuxième trimestre, la moitié des cadres (51%) voyaient ainsi dans un changement d'entreprise "une opportunité plutôt qu'un risque", quand ils n'étaient que 45% à partager cet avis au premier trimestre.

Toutefois, six cadres sur dix (58%) jugent qu'il leur serait "difficile" de trouver "un emploi équivalent" . Et 23% "continuent de se sentir menacés par le risque de licenciement", une crainte qui concerne 34% des moins de 35 ans. En 2020, seulement 6% des cadres avaient changé d'entreprise, "le taux le plus bas depuis 2015", indique l'Apec.

* Cette étude s'appuie sur deux enquêtes réalisées en juin auprès d'un échantillon de 2.000 cadres représentatif des cadres du secteur privé avec ou sans emploi et d'un échantillon de 1.000 entreprises représentatif des entreprises du secteur privé employant au moins un cadre.