Embarquez à bord de la frégate «La Fayette» en 15 photos

« Rendez-vous sur le pont pour appel avant appareillage. » Le haut-parleur retentit. Aussitôt rappliquent les 160 marins de la frégate légère furtive « La Fayette », navire de guerre de la Marine nationale. C'est parti pour trois jours d'exercice en mer.Mousses, matelots, officiers... Ils exercent une cinquantaine de métiers : pilotes, plongeurs, mécaniciens, chef de quart, cuisiniers, barreurs... Les plus jeunes sont à peine majeurs et la moyenne d'âge s'élève à 28 ans. « Chaque marin a au moins deux casquettes et fonctionne en binôme », explique Nicolas. A 27 ans, il est le commissaire du bateau, l'administrateur en charge des finances, de la logistique et des ressources humaines.Plus de 3500 personnes, de 16 à 30 ans, sont recrutées et formées chaque année. « On nous confie des postes que l'on n'aurait jamais au même âge dans le civil », disent certains. La Marine offre des formations en continu afin de gravir les échelons et de tester plusieurs métiers.1. Voici la frégate « La Fayette » : 125 m de long, 3200 tonnes de déplacement, 160 marins, un hélicoptère Panther. Marine nationale 2. L'appel du matin, dans la coursive principale. A droite, Nicolas, 27 ans, le commissaire du navire. LP/Jean-Baptiste Quentin 3. Manon, 23 ans, est seconde maître aux communications. LP/Jean-Baptiste Quentin 4. Ophélie, 22 ans, quartier-maître de 1ère classe, manœuvrière : « La Marine m'a aidé à avoir confiance en moi ». LP/Jean-Baptiste Quentin 5. « 10 ans dans la Marine, c'est beau sur un CV » estime Sacha, 23 ans, second maître mécanicien. LP/Jean-Baptiste Quentin 6. Eric, 53 ans, a plusieurs missions : il est chef de cuisine et infirmier. LP/Jean-Baptiste Quentin 7. Noémie, second maître détecteur, travaille au repérage des navires. LP/Jean-Baptiste Quentin 8. Denis, 18 ans, matelot timonier navigation. LP/Jean-Baptiste Quentin 9. Admises sur les bateaux depuis 1993 (à l'exception ...