Emballages uniques : «Le simplisme n'est pas écologique...»

Benoit Hennault est président de la Fédération de la Plasturgie et des Composites.L'Assemblée nationale a adopté un amendement ayant pour objet d'interdire la « mise sur le marché des emballages en plastique à usage unique d'ici à 2040 ». Plusieurs réactions ont dénoncé aussitôt une échéance jugée bien trop lointaine. Non sans un certain courage, la secrétaire d'Etat Brune Poirson a pourtant rappelé cette évidence : « La réalité est malheureusement parfois plus complexe qu'elle ne peut le laisser penser à première vue. » C'est un fait, et les professionnels que nous sommes l'éprouvons au quotidien.Mais commençons par le souligner : avant d'être des industriels, nous sommes des citoyens responsables, profondément choqués par les images d'espèces animales que menace ou condamne la présence d'objets en plastique voguant à la surface des océans ou gisant au milieu d'une forêt, où ils n'ont strictement rien à faire. Comme tous, nous refusons cet état de fait et nous savons que seuls les actes comptent. Sans attendre vingt ans, bien entendu, puisque -- afin de lever tout malentendu -- il est évident que nous ne partons pas de zéro. Déjà, à travers des investissements très importants en matière de recherche et de développement, notre filière a été capable de concevoir des produits moins épais, plus légers et incorporant toujours plus de matières recyclées, conformément aux objectifs ambitieux que s'est fixés la France. Dès lors, comment écrire l'avenir ? D'abord, à ceux qui évoquent un « monde sans plastique », rappelons concrètement ce que cela signifierait : la fin des seringues à usage unique, des implants osseux sur mesure, des pales pour les éoliennes, des fenêtres en PVC, des canalisations dans nos villes ou des paillages qui, dans le domaine agricole, protègent les nappes phréatiques. Autrement dit, une empreinte environnementale sensiblement aggravée.Alors ? Alors, ...