EM Lyon va fermer son campus de Saint-Etienne pour regrouper tous ses élèves à Lyon

Après Paris et Casablanca, l'école de commerce EM Lyon va fermer à la fin de l'année universitaire son campus de Saint-Etienne dédié aux bachelors pour regrouper tous les étudiants du cycle de formation sur son futur site de Lyon-Gerland, a-t-on appris vendredi auprès de son actionnaire majoritaire, la CCI Lyon métropole, Saint-Etienne, Roanne.

Le conseil de surveillance d'EM Lyon, présidé par Guillaume Pépy, a validé jeudi l'orientation stratégique de la direction, consistant à poursuivre le regroupement sur un seul site de l'ensemble de l'offre de formation Bac+4 Bachelor of Business Administration de cette école consulaire.

Le campus stéphanois regroupe près d'un millier d'étudiants.

Minoritaires en voix, les représentants de la Chambre du commerce et d'industrie (CCI) métropolitaine se sont abstenus lors du vote car "si c'est une bonne décision pour l'école, ça n'est pas le cas s'agissant de l'aménagement du territoire", a déclaré à l'AFP Yves Chavent, 1er vice-président de la CCI et vice-président du conseil de surveillance de l'école.

"EM Lyon redéploiera progressivement d'ici 2026 une nouvelle offre de formation initiale à Saint-Etienne, en partenariat avec plusieurs établissements d'enseignement supérieur qui y sont présents", a-t-il affirmé.

L'EM Lyon investit actuellement 150 millions d'euros dans la construction de nouveaux locaux dans le quartier lyonnais de Gerland, en vue d'y transférer en 2024 l'école actuellement installée à Ecully (Rhône).

En octobre dernier, le parquet de Lyon avait ouvert une enquête sur la gestion de l'EM Lyon entre 2014 et 2020, après un signalement de la chambre régionale des comptes d'Auvergne-Rhône-Alpes (CRC).

Le signalement de la CRC visait deux partenariats signés en 2014 et 2017 avec la société informatique IMB, d'un coût de 40 millions d'euros, deux contrats de 60.000 euros en faveur de la société de conseil d'un ancien directeur général de l'établissement entre 2014 et 2019 et les conditions de départ de son successeur rémunéré à hauteur de 573.000 euros en 2020.

Le rapport de la CRC s'interrogeait aussi sur les risques financiers liés à la création de sept nouveaux campus de l'EM Lyon, en France, au Maroc et en Inde, pour un investissement total de 29,3 millions d'euros, et au coût de l'installation sur le nouveau campus d'Ecully à Lyon.

Le rapport avait néanmoins noté que la "nouvelle direction (de l'école) avait pris des mesures" suite aux recommandations de la CRC.

Classée au cinquième rang national des écoles de commerce, EM Lyon Business School, revendique plus de 9.000 étudiants en formation initiale.