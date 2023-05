Elye Wahi, héros oublié

Le scénario fou de la victoire de l'Olympique lyonnais contre Montpellier, ce dimanche (5-4), ne doit pas éclipser la prestation historique d'Elye Wahi, auteur d'un quadruplé express. Du grand art, à seulement vingt ans.

À la 55 e minute de cet Olympique lyonnais-Montpellier Hérault Sport Club, la messe semblait dite. Elye Wahi venait de se jouer d’Anthony Lopes, puis de glisser le ballon dans le but vide, avant de prendre quelques instants pour se rendre compte de sa performance : un quadruplé, rien que ça, pour donner une large avance (1-4) aux Héraultais. 45 minutes plus tard, le festival du natif de Courcouronnes est pratiquement passé aux oubliettes, la faute au quadruplé, également, d’Alexandre Lacazette et à la remontada complètement folle (5-4) d’un OL décidément plein de surprises, au grand dam de Wahi. « C’est vrai que je suis très déçu, comme toute l’équipe, avouait-il, dépité, après la rencontre . On n’a pas su gérer le match comme on devait le faire. On ne peut qu’être déçus de notre match aujourd’hui. Je pense qu’à 4-1, on devait fermer derrière et ne plus prendre de buts, mais c’est le football. Là, on va se pencher sur le prochain match, vite oublier celui-ci et retourner au travail parce qu’on en a besoin. La semaine prochaine, on pensera encore à ce match. Mais il faudra penser à autre chose, parce qu’on ne peut pas rester sur cette défaite. » Difficile, pourtant, de passer aussi vite à la suite lorsque l’on marque à ce point l’histoire de son club, et même de la Ligue 1.

4 – Elie Wahi est devenu le tout premier joueur de Montpellier à inscrire 4 buts lors d’une rencontre de Ligue 1. Il a inscrit 17 buts cette saison, seul Olivier Giroud (21 en 2011/12) a fait mieux lors d’un même exercice dans l’élite avec le MHSC. Show. pic.twitter.com/J01dT2vT5D…

Par Fabien Gelinat pour SOFOOT.com