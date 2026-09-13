Elversberg manque de créer l'exploit face au Bayern
Elversberg 1-2 Bayern Munich
Buts : Krattenmacher (62 e ) pour la SVE // Karl (26 e ), Kane (72 e ) pour le Rekordmeister
Maurice Krattenmacher, remember the name! En tout cas, l’intéressé se rappellera longtemps de son but face à son club formateur, dans un match des extrêmes très attendu outre-Rhin. Ce n’est en effet pas tous les jours que les joueurs du puissant Rekordmeister doivent se changer dans des algécos et disputer un match de Bundesliga à guichets fermés devant… 9300 spectateurs.…
JD pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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