Elversberg manque de créer l'exploit face au Bayern

Elversberg 1-2 Bayern Munich

Buts : Krattenmacher (62 e ) pour la SVE // Karl (26 e ), Kane (72 e ) pour le Rekordmeister

Maurice Krattenmacher, remember the name! En tout cas, l’intéressé se rappellera longtemps de son but face à son club formateur, dans un match des extrêmes très attendu outre-Rhin. Ce n’est en effet pas tous les jours que les joueurs du puissant Rekordmeister doivent se changer dans des algécos et disputer un match de Bundesliga à guichets fermés devant… 9300 spectateurs.…

JD pour SOFOOT.com