Élu grâce à l'extrême droite, le président de Thuringe poussé à la démission

Manifestations spontanées, hurlements et larmes de désespoir dans l'hémicycle du parlement de Thuringe, avalanche de protestations sur les réseaux sociaux, condamnations en chaîne de tous les ténors de l'establishment politique et colère de l'impassible Angela Merkel qui est presque sortie de ses gonds pour condamner d'une voix très ferme un « acte impardonnable »? Thomas Kemmerich, le premier ministre-président de l'après-guerre à avoir été élu grâce aux voix de l'extrême droite, n'a pas résisté longtemps à une telle pression. Une journée à peine après avoir prêté serment devant le Parlement de Thuringe, le nouvel élu libéral a annoncé sa démission. La dissolution du parlement local et l'organisation de nouvelles élections devraient s'en suivre. « Il n'y a pas eu de collaboration avec l'AfD, il n'y en a pas et il n'y en aura pas », a juré, visiblement secoué et presque penaud, celui par qui ce désastre est arrivé.Mais Thomas Kemmerich a beau condamner aujourd'hui la « man?uvre perfide » de l'extrême droite et assurer qu'il n'y a jamais eu de pacte secret entre l'AfD, le petit parti libéral et les élus locaux de la CDU dans le but de faire barrage à Bodo Ramelow, le ministre président sortant (Die Linke, parti à gauche de la gauche), la lumière reste à faire sur ce tragique épisode. Les questions pleuvaient lorsque Thomas Kemmerich a annoncé sa démission : Pourquoi avez-vous accepté de vous faire élire alors que...