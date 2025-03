Elon Musk reste membre de la Royal Society britannique malgré les appels à l'exclure

Le chef du département de l'efficacité gouvernementale (DOGE), Elon Musk, lors d'une réunion du cabinet avec le président américain Donald Trump à la Maison Blanche, le 26 février 2025 à Washington ( AFP / Jim WATSON )

Elon Musk a été maintenu comme membre de la Royal Society, plus ancienne académie scientifique du Royaume-Uni, à l'issue d'une réunion convoquée lundi soir après le lancement d'une pétition signée par 3.400 scientifiques réclamant son exclusion.

Le nom du milliardaire, qui s'est imposé comme très proche conseiller du président américain Donald Trump, apparaissait toujours sur le site de la Royal Society mardi matin, et l'académie n'en a pas fait mention dans une déclaration publiée après la rencontre.

"Les participants, qui étaient plus de 150 à la réunion (lundi) soir, se sont entendus sur la nécessité pour l'académie d'intensifier ses efforts pour défendre la science et les scientifiques, à une époque où ceux-ci sont menacés comme jamais auparavant", a-t-elle toutefois indiqué.

La Royal Society "a convenu d'envisager de potentielles nouvelles actions pour contribuer à défendre la science et la recherche scientifique, et à contrer la désinformation et les attaques idéologiques" à leur encontre, a-t-elle ajouté.

Plus de 3.400 scientifiques ont signé une lettre ouverte publiée en février, accusant le patron de Tesla et de SpaceX d'enfreindre le code de conduite de la Royal Society, en faisant la promotion de "théories du complot infondées".

Elon Musk est "largement considéré comme l'un des diffuseurs les plus actifs de fausses informations" sur X, réseau social dont il est le propriétaire, a dénoncé l'auteur de la lettre Stephen Curry, professeur émérite de biologie structurelle à l'Imperial College de Londres.

Les signataires estiment que la situation est encore plus grave en raison de la nouvelle position d'Elon Musk, qui dirige le département de l'efficacité gouvernementale américaine (DOGE).

Geoffrey Hinton, lauréat du prix Nobel de physique en 2024 et considéré comme l'un des pères de l'intelligence artificielle, a estimé dimanche que le milliardaire devait être exclu de cette institution, dont il fait lui-même partie, "en raison de l'énorme préjudice qu'il cause aux institutions scientifiques aux États-Unis".

"Seuls les imbéciles lâches et peu sûrs d'eux s'intéressent aux récompenses et aux adhésions", a répondu Elon Musk sur son compte X, ajoutant que les commentaires de Geoffrey Hinton sont "ignorants, cruels et faux".

Créée en 1660, la prestigieuse Royal Society regroupe près de 1.800 membres éminents, britanniques mais aussi d'autres nationalités, dont 85 prix Nobel.

Elle a compté dans ses rangs Isaac Newton, Charles Darwin, Albert Einstein, Stephen Hawking et a élu en 2018 Elon Musk pour son travail dans les secteurs de l'espace et des véhicules électriques.