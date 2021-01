Elon Musk provoque les moqueries avec sa proposition de construire un tunnel sous Miami

L'un de ses sociétés, la Boring Company, travaille sur des tunnels censés révolutionner les transports urbains.

Elon Musk à Berlin, en Allemagne, le 1er décembre 2020. ( POOL / BRITTA PEDERSEN )

Il veut révolutionner la voiture électrique, il veut envoyer l'Homme sur Mars, et il veut... Construire un tunnel routier sous la ville de Miami, aux États-Unis, pour remédier aux embouteillages. Avec cette dernière proposition, le milliardaire Elon Musk a suscité, jeudi 21 janvier, le scepticisme voire les moqueries au vu du terrain marécageux et inondable où elle est située.

L'une des sociétés du fantasque patron, la Boring Company, travaille sur des tunnels censés révolutionner les transports urbains.

Un tel projet est en cours de développement à Las Vegas, dont Elon Musk avait assuré qu'il serait opérationnel en 2020.

"Les voitures et camions coincés dans les embouteillages génèrent des tonnes de gaz toxiques et de particules, mais les tunnels de la Boring Company sous Miami pourraient régler les problèmes de circulation et être un exemple pour le monde", a-t-il tweeté lundi, ajoutant en avoir discuté avec le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, la semaine précédente.

"Pas très malin et très cher"

Il répondait à un tweet du maire de Miami, Francis Suarez, qui l'invitait, d'un tweet également, à discuter de "solutions potentielles pour l'avenir". "Si le gouverneur et le maire veulent que ce soit fait, nous le ferons", a ajouté dans son message Elon Musk, qui est également le patron de Tesla et SpaceX.

"Parlons-en", est intervenue la maire du comté de Miami-Dade, Daniella Levine-Cava, tandis que le maire de la ville voisine de Fort Lauderdale a affirmé qu'il "aimerait beaucoup" faire partie de la discussion.

Mais beaucoup ont fait entendre leur scepticisme face à l'idée de creuser dans un sol facilement inondable en raison de la montée des eaux, dans cette ville située au bord de l'Atlantique.

"Cela ne semble pas très malin et ce sera très certainement cher", a commenté, auprès de la chaîne locale de CBS, Kurtis Gurley, professeur de génie civil à l'université de Floride.

"Aquaman devrait se charger du projet", a plaisanté sur Twitter un journaliste de la radio NPR, en référence au blockbuster américain mettant en scène le roi de la cité sous-marine d'Atlantis.