Elon Musk et des investisseurs cherchent à prendre le contrôle d'OpenAI

Le PDG d'OpenAI, Sam Altman, le 3 février 2025 à Tokyo ( AFP / Yuichi YAMAZAKI )

Un groupe d'investisseurs dirigé par Elon Musk essaie de racheter l'organisation à but non lucratif qui contrôle OpenAI, d'après le Wall Street Journal, signe que le patron de Tesla et proche de Trump n'a pas dit son dernier mot dans le conflit qui l'oppose au créateur de ChatGPT.

Selon le quotidien économique, le consortium emmené par Elon Musk a proposé 97,4 milliards de dollars lundi au conseil d'administration pour l'acquisition de l'entité.

Cette offre non sollicitée arrive alors que Sam Altman, le patron d'OpenAI, essaie de lever des fonds et de transformer sa start-up en société à but lucratif.

"Non merci mais nous rachèterons Twitter pour 9,74 milliards de dollars si tu veux", a écrit Sam Altman lundi sur X, anciennement Twitter, le réseau social qu'Elon Musk a ainsi rebaptisé après l'avoir acheté pour 44 milliards.

"Escroc", a répondu l'homme le plus riche du monde.

Elon Musk, qui fait partie des cofondateurs d'OpenAI, s'en prend régulièrement à Sam Altman, à qui il reproche notamment d'avoir dévoyé la mission initiale de la start-up, axée sur un développement raisonné de l'IA.

Il est lui-même partie prenante dans la course à l'intelligence artificielle (IA), notamment avec sa start-up d'IA générative, xAI, lancée en 2023.