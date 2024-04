Élodie Coppola : « Être arbitre pendant un Clásico, c’est hors du temps »

Il n'y a pas que Stéphanie Frappart qui représente les femmes dans l'arbitrage. Élodie Coppola est désormais arbitre de touche, mais elle a connu la Coupe du monde féminine, la Ligue 1 ou encore un Clasico. La Finistérienne, qui rêve des JO, jongle entre son job au CHU de Nantes et les pelouses de National 1. Entretien avec une passionnée.

Le week-end dernier, vous étiez au Mans pour arbitrer la rencontre entre Le Mans et Épinal (1-0). Vous officiez depuis le début de saison en National 1, comment ça se passe ?

Super ! C’est un championnat compétitif, passionnant et qui se professionnalise énormément avec beaucoup de suspense entre la lutte pour la montée et celle pour le maintien. On se doit, en tant qu’arbitre, d’être le plus irréprochable possible, d’autant plus qu’il n’y a pas la VAR en National 1.…

Propos recueillis par Tristan Pubert, à Nantes. pour SOFOOT.com