Ellroy, la fin du Cid, un journal et des pensées : nos choix de lectures

Chaque jeudi, la rédaction du « Monde des livres » propose une sélection de ses coups de cœur littéraires.

LA LISTE DE LA MATINALE

Au programme de notre sélection hebdomadaire, le nouveau roman plein d'adrénaline de James Ellroy, la chronique sobre et émouvante des derniers mois de Gérard Philipe, le journal de Denis Roche, les pensées de Leopardi et les « reportages en temps de paix » de Martha Gellhorn.

Polar : « La Tempête qui vient », de James Ellroy

La Tempête qui vient débute là où s'arrêtait, fin décembre 1941, Perfidia (Rivages, 2015), le formidable premier tome du second « Quatuor de Los Angeles ».

Le romancier propose une intrigue multicouches avec la jonction de deux affaires : l'assassinat de deux inspecteurs dans un repaire de junkies et la découverte d'un cadavre à la suite d'un éboulement de terrain à Griffith Park. L'homme serait mort en 1933 et lié au braquage d'un train transportant des lingots d'or. Alors qu'il pleut sans discontinuer, que la paranoïa s'amplifie après l'attaque de Pearl Harbor, plusieurs policiers du LAPD vont avoir à cœur de résoudre l'énigme afin de s'accaparer le butin disparu.

De son côté, le sergent Dudley Smith, âme damnée, est envoyé par l'armée au Mexique pour déjouer toute infiltration d'une cinquième colonne. Il se servira de cette couverture officielle pour se lancer dans le trafic de drogue et la traite d'êtres humains. « La pluie, l'or, le feu. Tout cela est une seule et même histoire, en fait », résume, à juste titre, l'envoûtante Kay Lake dans son journal intime. La Tempête qui vient est, de fait, un roman tellurique, mieux, sismique. Il tonne. Il gronde. Il explose d'accès de violence. La haine - envers les Japonais, les juifs, les communistes - est tonitruante, et la folie, omniprésente. Macha Séry

