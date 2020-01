Elles inventent des collants recyclés et recyclables, plus doux pour l'environnement

En France, 104 millions de collants sont jetés chaque année, d'après l'enquête du collectif HOP (Halte à l'obsolescence programmée !). « Cela fait 7 tonnes de déchets, l'équivalent du poids de la tour Eiffel ! », assurent Aurore Jacques et Laëtitia Paput. A 25 ans, elles ont imaginé des collants recyclés et recyclables baptisés Rev.D'habitude, « les collants sont faits soit avec du nylon issu de la pétrochimie, donc du plastique, soit en néoplastiques, ce qui signifie qu'ils sont en fait rarement recyclables », expliquent-elles. C'est leur première expérience professionnelle qui les a mises sur la voie. Après quelques mois passés dans la haute couture, les deux jeunes femmes, qui se sont rencontrées sur les bancs de Science-po Bordeaux, ont préféré prendre le large.« Cela n'avait pas de sens de travailler pour l'une des industries les plus polluantes de la planète alors que nous étions sensibilisées à l'environnement », raconte Aurore Jacques. « On voulait aussi créer un produit cohérent fait pour des gens normaux », ajoute Laëtitia Paput.«Si le collant a un accroc, un point de couture suffit»Résultat, les photos ne sont pas retouchées, une ceinture inspirée des collants de yoga permet « de ne pas être boudinée », les teintures sont certifiées « Oeko-Tex » et des renforts aux doigts de pieds assurent une longévité plus importante.Côté matière, les deux conceptrices ont choisi un fil en polyamide recyclé à partir de déchets d'une usine de textile italienne. « Ce sont des bouts de tissus et de fils qui étaient brûlés ou enfouis auparavant et qui auront une deuxième vie, souligne Aurore Jacques. Le fil est ensuite tricoté dans une usine voisine. Si le collant a un accroc, il suffit d'un point de couture. On pourra ensuite le recycler à l'infini. » LIRE AUSSI > Production de plastique et déchets... le rapport alarmant du WWFGrâce à leur campagne de financement ...