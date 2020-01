Elle critique sa banque sur Twitter... et se fait fermer tous ses comptes

Son compte en banque professionnel lié à sa librairie, son compte personnel, son compte joint, le compte de son compagnon et celui d'une de ses filles... À ce jour, Julie Goislard, libraire rue de Villeneuve, à Clichy-la-Garenne (Hauts-de-Seine), depuis dix ans, a reçu cinq courriers émanant de son agence bancaire, la Société générale, située place des Martyrs, lui annonçant la fermeture de ses comptes sous 60 jours. Pourtant, la commerçante n'affiche aucune difficulté financière ou défaut de paiement qui pourrait justifier des telles procédures.Mais ses messages postés sur Twitter pour interpeller son agence, faute de pouvoir joindre quelqu'un en direct, seraient à l'origine de cette décision. Le 22 octobre, après une énième défaillance de son TPE (terminal de paiement électronique) et après avoir téléphoné exactement 36 fois sa banque sans réponse, Julie Goislard décidait d'écrire sur Twitter pour joindre le service clients.Des messages vifs, mais restants polis, comme ceux qui apparaissent désormais régulièrement sur les réseaux, écrits par des clients confrontés à des répondeurs téléphoniques et autres numéros surtaxés sans personne à qui parler. Agence de Clichy, le distributeur ne marche pas, pas d'enveloppes pour remise de chèques... La queue qui s'allonge... @SG_etvous pic.twitter.com/69JxXCPO2Q-- Julie Goislard (@juliegoislard) October 2, 2018 « Dans la foulée, j'ai reçu un appel du directeur de l'agence, non pas pour m'aider et trouver une solution à mon problème, mais pour me dire d'arrêter de tweeter et pour me menacer de fermer mon compte », raconte la libraire. Qui partage régulièrement sur les réseaux sociaux ses coups de cœur littéraires et ses petits coups de gueule du quotidien, entre les galères de transports et celles que peut rencontrer tout commerçant.Sauf que la menace de sa banque a été rapidement mise à exécution. Elle reçoit ainsi un premier ...