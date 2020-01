Elizabeth II et sa famille : une main de fer dans un gant de velours

Le jour du couronnement, le 2 juin 1953, le célèbre Cecil Beaton a réalisé le portrait en noir et blanc de la nouvelle souveraine. Sur le cliché, Elizabeth II, âgée de 26 ans, tient à la main le sceptre et l'orbe, et porte la couronne impériale. Elle paraît fragile, vulnérable, facile à manipuler. Impression trompeuse. La nouvelle reine est pourvue d'une autorité d'autant plus puissante qu'elle est sereine. Le chef de l'État est sans aspérité, sans faille apparente, elle ne donne jamais prise. Mais si elle a été comparée par un humoriste à un oreiller, il serait illusoire de croire pouvoir l'enfoncer.Cette détermination est particulièrement à l'?uvre dans les affaires familiales surtout quand il s'agit de faire rentrer dans le rang les membres du clan qui sacrifient le devoir sur l'autel des convenances personnelles. Pour avoir ignoré ce trait de caractère, Harry et Meghan se sont mis hors jeu. Aux yeux du monarque, le devoir doit transcender les élans du c?ur en toutes circonstances. Au cours de son long règne, Elizabeth II est parvenue à neutraliser les velléités de rébellion des membres du clan Windsor, ne leur laissant le choix qu'entre le ralliement ou la disgrâce. Sans états d'âme, elle a fait passer à la trappe ceux qui rechignaient à se couler dans le schéma royal classique : sa propre s?ur, la princesse Margaret, son oncle, le duc de Windsor, ses ex-brus, la princesse Diana et Sarah, duchesse de York, le prince Andrew et,...