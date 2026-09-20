Elizabeth Eddy harcelée pour avoir tenu des propos jugés transphobes

Une drôle d’affaire. Près d’un an après avoir réclamé que les joueuses de NWSL (la MLS féminine) soient « nées avec des ovaires » , Elizabeth Eddy raconte au Telegraph avoir été rejetée et humiliée pour ses positions : « Je savais que ça allait mal se passer, mais je ne m’étais pas rendu compte que ça prendrait cette tournure, avec des calomnies et une humiliation publique. Je me suis dit : « Peut-être que certaines personnes vont me détester. » Mais aller jusqu’à salir ma réputation et mentir à mon sujet ? J’ai été choqué par ce rejet total. »

L’ancienne joueuse d’Angel City assure avoir seulement voulu défendre l’équité du football féminin , là où ses coéquipières avaient vu une tribune particulièrement nocive. « Une partie de la beauté du sport réside dans le fait qu’il est censé rassembler des personnes aux opinions divergentes, estime la désormais retraitée. Mais ce n’est pas ce qui s’est passé. » …

SW pour SOFOOT.com