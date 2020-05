Elise Kissane, footballeuse et infirmière : " Sans les hôpitaux, on ne pourrait pas aller bien loin "

Elles ne remplissent pas de stade, ne lèvent pas la foule et n'ont pas de maillot floqué à leur effigie. Reste que, cette année plus que jamais, elles se montrent indispensables au quotidien. Elise Kissane, footballeuse de 28 ans, mais avant tout soignante au service cardiologie à l'hôpital de Moulins dans l'Allier, se livre pour la journée internationale des infirmières. Après avoir arpenté pendant de nombreuses années les terrains avec le club d'Yzeure (D2), elle a dû faire le choix de la raison plutôt que de la passion devant une conciliation devenue trop difficile à vivre.

"Ça arrive parfois que des patients restent au lit pendant une semaine, parce qu'on n'a pas le matériel pour les lever. "

Oui, c'est ce qu'on voit à la télé : nous n'avons pas les moyens techniques et humains pour répondre à la demande des patients. C'est frustrant car initialement, on est là pour soigner les gens et leur procurer du bien-être. Quelque chose qu'on ne peut pas faire... Par exemple, ça arrive parfois que des patients restent au lit pendant une semaine parce qu'on n'a pas le matériel pour les lever.On sait que ce n'est pas bon, ça rend les gens dépendants et ils perdent en autonomie. Ce sont des choses difficiles pour nous. Pour le Covid, on a peiné à avoir des masques. On les a eus au compte-gouttes, il faut qu'on les garde toute la journée pendant huit heures de travail alors qu'on sait tous qu'il faut les changer au moins toutes les quatre heures.Dans l'Allier, on n'a pas énormément de cas. Dans mon service de cardiologie, on n'a pas été trop touché, au contraire du service de réanimation. Un service Covid a été créé dans une partie de l'hôpital, mais nous, on n'y allait pas. Paradoxalement, on a eu quasiment trois quarts de patients en moins dans notre service : les gens ne sortent plus, ne font plus d'excès... Et puis, ils avaient peur de venir à l'hôpital, donc on a quasiment eu moins de travail pendant cette période qu'habituellement.