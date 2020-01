Élisabeth Borne, une ministre «techno» et fière de l'être

« Avec d'autres, j'aurais eu plein d'anecdotes. Avec elle, je n'en ai pas. Ça veut dire quelque chose quand même... », souffle un Marcheur. Élisabeth Borne, ministre de la Transition écologique et solidaire, serait-elle si lisse ? « A fond dans le boulot », complète le même. En charge de l'un des dossiers les plus chauds et cruciaux du moment.Mais pas de grandes envolées avec cette ministre. Si elle confie -- seule concession au storytelling -- aimer « les grandes marches dans des paysages déserts », on ne croisera pas Élisabeth Borne hors des sentiers balisés. « Elle ne faisait pas un discours sans lire de la première à la dernière ligne. Elle n'aime ni improviser, ni donner son avis personnel », confie l'un de ceux qui l'a côtoyée au ministère des Transports. Ses fiches restent toujours à portée de main.Tout le contraire de ces prédécesseurs, forts en gueule et électrons libres : Nicolas Hulot et Ségolène Royal, dont elle fut la directrice de cabinet. Ou politique roué, comme le transfuge d'EELV, François de Rugy, qu'elle a remplacé au pied levé l'été dernier après l'affaire des homards. Élisabeth Borne, elle, ne sort pas du cadre. « Il y a un problème d'empathie. Il faut donner envie pour l'écologie. Face à elle, c'est Greta Thunberg quand même ! », s'étouffe un conseiller de l'exécutif.Elle «n'imprime pas dans les médias»Seule aspérité visible, cette cigarette électronique qui ne la quitte jamais. Mais aussi, récemment, ses quelques jours de vacances à Marrakech, où elle s'est envolée pour les fêtes de fin d'année en pleine grève des transports. La polémique a grondé mais elle assume. « Mes proches, je ne les vois pas de l'année, je ne m'occupe pas de l'organisation des vacances, je ne vais pas en plus imposer l'endroit où l'on va. »Même les plus bienveillants l'admettent : elle « n'imprime pas dans les médias ». Ce n'est pas faute, ...