Elisabeth Borne se dit "favorable" à renforcer les sanctions contre les atteintes à l'environnement

Interrogée sur la proposition de la Convention citoyenne pour le climat d'introduire dans le droit français un crime d'"écocide", la ministre de la Transition écologique a estimé que "compte tenu de l'urgence écologique et climatique, on ne peut pas répondre au défi par de petites mesures".

La ministre de la Transition écologique Elisabeth Borne le 12 juin 2020 à Paris. ( AFP / ERIC PIERMONT )

Après neuf mois de travaux, la Convention citoyenne pour le climat a rendu dimanche 21 juin ses propositions , demandant notamment l'introduction de la lutte contre le réchauffement climatique dans la Constitution et la création d'un crime d'"écocide" par référendum , renvoyant l'exécutif et le Parlement à leurs "responsabilités" pour l'application des autres mesures.

Interrogée à ce sujet lundi matin sur BFMTV, la ministre de la Transition écologique Elisabeth Borne a assurée être"d'une façon générale, évidemment favorable à mieux réprimer les atteintes à l'environnement". "Ça ne sert à rien de voter des lois, de prendre des décrets si ces textes ne sont pas respectés. Je suis favorable très clairement à renforcer les sanctions contre les atteintes à l'environnement et à avoir des juges spécialisés", a insisté Mme Borne.

"Compte tenu de l'urgence écologique et climatique, on ne peut pas répondre au défi par de petites mesures" , a-t-elle dit. "Il faut des mesures fortes et pour avoir des mesures fortes il faut s'assurer de l'adhésion des Français", a-t-elle ajouté en indiquant que le référendum était "une bonne chose" dans son principe et qu'elle y était "très favorable".

Le chef de l'État, qui recevra les 150 citoyens de la Convention le 29 juin, avait décidé d'organiser cet exercice de démocratie participative inédit en France après la crise des "gilets jaunes", déclenchée par l'annonce d'une taxe carbone sur les carburants. Il avait indiqué dans la semaine envisager un référendum à questions multiples sur certaines de leurs propositions, hypothèse relayée par plusieurs membres de la majorité ou du gouvernement.