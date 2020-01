Elisabeth Borne rappelle Ségolène Royal à l'ordre

La ministre de la Transition écologique Elisabeth Borne a estimé vendredi que la fonction d'ambassadrice des pôles de Ségolène Royal appelait à « un devoir de réserve », et s'est interrogée sur le maintien de l'ex-ministre à ce poste au vu de ses critiques du gouvernement.« Je note qu'elle critique le gouvernement très fortement depuis quelques semaines, est-ce que c'est bien compatible avec un poste d'ambassadeur qui appelle une certaine réserve ? On peut se demander », a déclaré la ministre sur franceinfo. Départ de Ségolène Royal du gouvernement: « Je note que Mme Royal critique le gouvernement très fortement depuis quelques semaines: est-ce bien compatible avec un poste d'ambassadeur qui appelle une certaine réserve ? On peut se le demander...", selon Elisabeth Borne pic.twitter.com/DPdxxJebpo-- franceinfo (@franceinfo) January 10, 2020 La candidate socialiste à la présidentielle de 2007 a notamment publié en décembre une salve de tweets critiquant le pouvoir sur les pesticides, la réforme des retraites ou l'hôpital, ainsi que la proximité d'Emmanuel Macron avec « le monde du business mondialisé ».Ségolène Royal sous le feu des critiquesElisabeth Borne a également souligné ne pas avoir rencontré Ségolène Royal depuis son arrivée au portefeuille de la Transition écologique, en juillet. « Je note que Mme Royal n'a pas jugé utile de venir me faire un point sur sa mission », a-t-elle observé.Ségolène Royal, nommée il y a deux ans ambassadrice de la France chargée des négociations internationales pour les pôles, a été mise en cause en novembre par une enquête de Radio France l'accusant notamment de se servir de sa fonction - pour laquelle elle n'est pas rémunérée - et de ses trois collaborateurs, financés par le ministère des Affaires étrangères, pour promouvoir des activités personnelles. LIRE AUSSI > Ségolène Royal convoquée : cinq minutes pour comprendre ce qui ...