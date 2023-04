Elisabeth Borne enverra des invitations aux syndicats "la semaine prochaine"

La Première ministre Elisabeth Borne fait une déclaration à la presse après une visite du site du motoriste et équipementier aéronautique Safran, le 28 avril 2023 à Velizy-Villacoublay, dans les Yvelines ( AFP / Emmanuel DUNAND )

Elisabeth Borne va envoyer des invitations aux syndicats la semaine prochaine pour tenter de renouer le dialogue après des mois de tensions liées à la crise des retraites, a fait savoir vendredi Matignon.

"Les invitations partiront la semaine prochaine", après la nouvelle journée de mobilisation du 1er-Mai, a indiqué à l'AFP l'entourage de la Première ministre, confirmant une information de franceinfo.

"C'est par le dialogue social finalement qu'on apporte des bonnes solutions au bénéfice des salariés", a fait valoir la cheffe du gouvernement, en déplacement sur le site de Vélizy-Villacoublay (Yvelines) du motoriste et équipementier aéronautique Safran pour saluer la récente signature d’un accord sur l’emploi des seniors que l'exécutif est "déterminé à faire progresser".

"C'est dans cet esprit qu'on proposera aux organisations syndicales et patronales d'engager un agenda social pour préparer un nouveau pacte de la vie au travail", a-t-elle ajouté.

Cette fois, ces rencontres pourraient se dérouler en bilatérale, et non avec l'intersyndicale au complet, une manière de tenter de renouer les discussions plus paisiblement.

"Nous allons en parler en intersyndicale le 2 mai et nous allons décider ensemble des suites que nous donnerons", a réagi la nouvelle secrétaire générale de la CGT Sophie Binet, en marge d'un rassemblement devant le ministère du Travail. "Tout dépend bien sûr de l’objet de ce rendez-vous et de sa forme".

"On est dans une séquence qui est de la volonté du côté de Matignon de tourner la page, mais nous on y est pas du tout", a relevé de son côté sur BFMTV Simon Duteil, co-délégué de Solidaires.

Le 5 avril, la Première ministre avait invité l'intersyndicale à Matignon, mais cette réunion n'avait pas permis une reprise du dialogue, les organisations syndicales actant une fois de plus un désaccord majeur avec le gouvernement sur le report à 64 ans de l'âge légal de départ à la retraite.

Unis, les syndicats espèrent mobiliser massivement contre la réforme des retraites, lundi, à l'occasion de la journée internationale des travailleurs.

Quelque 300 manifestations rassemblant entre 500.000 et 650.000 personnes sont prévues sur tout le territoire, selon une source policière.