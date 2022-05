Élisabeth Borne a été nommée car elle est "remarquable", "pas parce que c'est une femme, selon Édith Cresson

"Compétente", "expérimentée", "courageuse"... L'ancienne Première ministre a dressé un portrait flatteur de la nouvelle chef du gouvernement.

Édith Cresson à Paris, le 15 octobre 2021. ( POOL / LUDOVIC MARIN )

Édith Cresson s'est félicitée, lundi 16 mai, de la nomination d'Élisabeth Borne au poste de Première ministre, 31 ans après avoir elle-même occupé ce poste.

"Je pense que c'est un très bon choix, parce que c'est une personne remarquable, pas parce que c'est une femme", a affirmé sur BFMTV Édith Cresson qui est restée moins d'un an à Matignon, du 15 mai 1991 au 2 avril 1992, une expérience marquée à l'époque par le sexisme ambiant.

Elle a jugé "extraordinaire" que le pays ait "attendu aussi longtemps" pour qu'une femme soit à nouveau désignée à la tête du gouvernement, estimant que "la France est un pays particulièrement arriéré, pas la population française, mais la classe politique", citant les exemples de l'Allemagne et du Royaume-Uni où Angela Merkel et Margaret Thatcher ont respectivement et longtemps occupé ces fonctions.

"Je pense que le président de la République a dû se rendre compte qu'il était temps, effectivement, qu'une autre femme soit nommée Première ministre", a-t-elle ajouté, convaincue qu'Élisabeth Borne "saurait faire face d'une façon remarquable aux difficultés qu'elle risque évidemment de rencontrer".

"Elle est suffisamment compétente et expérimentée , et en plus elle est courageuse, ce qui est une vertu tout à fait nécessaire dans cette fonction", expliqué l'ex-Première ministre socialiste de François Mitterrand.

"Oui, il faut du courage parce que c'est une fonction extrêmement difficile, on est sans cesse critiqué, pas seulement par les adversaires politiques, mais aussi par la presse", a-t-elle ajouté.