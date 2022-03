Elior: le DG quitte ses fonctions pour "raisons personnelles" avec effet immédiat

Philippe Guillemot, photographié en janvier 2011 à l'époque où il était directeur général d'Europcar ( AFP / JOEL SAGET )

Le directeur général d'Elior, Philippe Guillemot, a quitté ses fonctions "avec effet immédiat" pour des "raisons personnelles", a indiqué mardi le géant de la restauration collective, un départ surprise alors que le conseil d'administration devait initialement le prolonger de quatre ans dans ses fonctions.

M. Guillemot, qui était directeur général depuis le 5 décembre 2017, "a demandé à ne pas être renouvelé dans ses fonctions de directeur général" à l'occasion du conseil d’administration du groupe dans la matinée, selon un communiqué d'Elior.

"C'est une surprise pour tout le monde", a déclaré à l'AFP la porte-parole du groupe, soulignant que "personne n'était informé" de cette décision alors que le renouvellement de son mandat avait été confirmé "à 98%" la veille en assemblée générale à la demande du conseil d'administration.

Le groupe indique qu'à l'occasion de son départ, "aucune indemnité de départ, de non-concurrence ou autre n'est due ni versée à Philippe Guillemot" qui "perd également tout droit sur ses éléments de rémunération long terme qui lui ont été attribués".

"Au titre de 2021-2022, seule sa rémunération fixe lui est versée prorata temporis", ajoute le texte.

Le conseil d’administration a nommé à l'unanimité Bernard Gault, administrateur indépendant depuis quatre ans, en tant que directeur général par intérim jusqu’à la désignation par le conseil d’un nouveau directeur général.

Bernard Gault est associé fondateur de la société d’investissement Barville & Co, fondée en 2016, et cofondateur de la société de conseils financiers et de gestion d’actifs Perella Weinberg Partners, constituée en 2006.