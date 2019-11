Elinton Andrade : "Quand je suis seul dans ma chambre, je repense à l'OM"

Qui a dit qu'il n'y avait pas de Coupe du monde de football en 2019 ? Certainement pas le beach soccer qui voit sa dixième édition débuter ce jeudi à Luque, au Paraguay. Et parmi les favoris, on retrouve comme tous les ans le Brésil. Mais aussi le Portugal et son gardien de but Elinton Andrade (40 ans), l'ancien portier brésilien de l'OM. Entretien.

"Le Portugal, grâce au passeport, m'a aidé à faire la carrière que j'ai faite."

Après l'Olympique de Marseille, j'ai joué à Chypre, au Ermís Aradíppou, dans un championnat qui est très bien. Puis je suis retourné au Brésil à Duque de Caxias pour rester à côté de mon fils. Le problème, c'est que ce club n'avait pas de structure digne de ce nom. Et puis l'organisation au Brésil... Du coup, quand, lors de la Coupe du monde 2014, le championnat s'est arrêté et que j'ai eu 15 jours de vacances, j'ai réfléchi à ma situation. J'ai parlé avec ma femme et je lui ai dit que j'allais arrêter avec Duque de Caxias pour aller m'entraîner avec Flamengo en beach soccer. L'idée était juste de m'entraîner, mais finalement, j'ai fait le championnat avec eux et j'ai été élu meilleur gardien de la saison. La Fédération portugaise m'a alors invitée pour me demander si je voulais jouer avec eux. J'ai accepté et en 2015, je suis arrivé pour la première fois en équipe nationale et j'ai commencé ma vie dans le beach soccer.Pas vraiment. À Santa Maria, on jouait plus au beach volley ou au foot volley. Mais pas vraiment au beach soccer. À Copacabana, c'est normal de jouer au beach soccer, mais pas vraiment à Santa Maria. Mais j'ai toujours regardé ce sport à la télévision et j'ai des amis dans le milieu. Et j'ai toujours dit qu'un jour, je ferais du beach soccer quand j'arrêterais ma carrière. Et quand ce moment est arrivé, j'ai foncé et je ne sais pas encore quand je vais arrêter.Je parle portugais, j'ai de la famille au Portugal et c'est vrai que le passeport portugais m'a beaucoup aidé durant ma carrière. Je suis arrivé à l'Olympique de Marseille parce que je jouais bien en Roumanie au Rapid Bucarest et que je suis professionnel, OK. Mais