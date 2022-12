Eliesse Ben Seghir, le baptême princier

Pour sa toute première apparition en Ligue 1, Eliesse Ben Seghir a frappé fort : sur le terrain d'Auxerre, l'attaquant de dix-sept ans a offert la victoire d'un doublé salvateur lors de la seizième journée. Une belle promesse, pour la suite.

Forcément, pour un entraîneur, il est plus facile de commenter un coaching quand il se révèle bon. Et évidemment, l'analyse d'un technicien est plus sérieusement écoutée lorsque ce dernier explique un remplacement qui a manifestement renversé un match. Même s'il s'agit de la sortie de son meilleur buteur et capitaine, comme l'est Wissam Ben Yedder à Monaco.(Embolo), a ainsi précisé ce mercredi Philippe Clement pour Prime Video à propos de l'entrée à la pause d'Eliesse Ben Seghir, inconnu au bataillon, à la place de son homme phare.

2 - A 17 ans et 315 jours, Eliesse Ben Seghir est le 2e plus jeune joueur à marquer un doublé pour Monaco en Ligue 1, après Thierry Henry contre Lens en 1995 (17 ans et 255 jours). Prince. #AJAASM pic.twitter.com/n5XcwvJHWX

Jouer comme on s'entraîne

Un choix fort, mais gagnant : malmenée sur le terrain d'Auxerre lors d'une partie comptant pour la seizième journée de championnat, l'ASM a vu son joker jusque-là anonyme lui offrir une spectaculaire victoire alors que le score n'était que de 1-1 à son entrée en jeu. D'abord du gauche, en transformant un service d'Aleksandr Golovin en tremblement de filet même pas un quart d'heure après son apparition. Puis d'un exploit personnel combinant passements de jambe et enroulé du droit, à cinq minutes du terme. Voilà comment, à dix-sept ans et 315 jours, le garçon est devenu le deuxième plus jeune footballeur à inscrire un doublé en première division en faveur du club princier (juste derrière Thierry Henry, 17 ans et 255 jours contre Lens en 1995). Pas mal, pour une première en Ligue 1...Né à Saint-Tropez,…