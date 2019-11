Elias Khoury : « Lève-toi, Samir mon frère, partons ensemble jusqu'à la place des Martyrs »

S'adressant, dans une tribune au « Monde », à son ami l'historien et journaliste Samir Kassir, grande voix du monde arabe, assassiné dans un attentat à la voiture piégée en juin 2005, l'écrivain libanais célèbre la promesse longtemps attendue d'un peuple enfin uni contre le « communautarisme mafieux ».

Tribune. Du cœur du soulèvement d'octobre, je t'écris. Je suis assis dans ton jardin et je vois ton image se refléter dans l'eau, embrassant les jeunes Libanais qui envahissent les rues de nouveau. Le peuple libanais renaît, uni dans un gigantesque soubresaut qui représente l'avènement d'une révolution dont nous avions longtemps rêvé.

De Tripoli à Tyr, de Zouq, de Jbeil jusqu'à Nabatiyé, Baalbek, Akkar et Batroun, jusqu'à Beyrouth, le peuple s'est rebellé contre les communautés religieuses et leurs leaders, il a brisé les auréoles factices du sacré et de la pudeur, il s'est dressé contre la caste des oligarques et des mafieux qui l'ont dépouillé, humilié, affamé et spolié.

L'image du ségrégationniste Gebran Bassil [ministre des affaires étrangères libanais, gendre du président de la république Michel Aoun], et de son maître muet s'est brisée, l'aura a volé en éclats lorsque le secrétaire général du Hezbollah [Hassan Nasrallah] a déclaré être le représentant du système et le garant du gouvernement des bandits. Nabih Berri [président de la Chambre des députés libanais] s'est démasqué en ordonnant à ses voyous de tirer sur les manifestants.

Lève-toi, Samir mon frère, partons ensemble jusqu'à la place des Martyrs, accompagne-moi à la place Riyad al-Solh. C'est le festival de la liberté, allons vers la joie, l'amour, la beauté et la dignité. Du rap résonne sur la place Nour à Tripoli. Avec les cris de liberté, les gens ont créé leur festival à Baalbek. Sur le littoral doré de Tyr, les feux de joie ont resplendi partout.

