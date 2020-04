Eliane Liguain : fille de la passion

88 ans et toutes ses dents. Installée à Paris depuis 2013, Madame Liguain, Eliane de son prénom, nous a ouvert les portes de son modeste appartement de la capitale. Le temps d'un bœuf bourguignon et d'une leçon de vie. Retour sur un destin familial quelque part entre le quelconque et le hors-du-commun.

L'honneur des ultras français

Eliane se pose toujours des questions loufoques quand elle se prépare le matin. Ce vendredi, alors qu'elle accroche autour de son cou la chaîne en or à laquelle pend l'alliance de son défunt mari, elle se demande si elle est la seule personne en France à encore se désembuer le regard au gant de toilette. Alors, elle se marre, puis se saisit de la blouse à fleurs soigneusement suspendue à un cintre dans sa petite salle de bain. Si le propre avait une odeur officielle, ça serait exactement celle de cette blouse à motifs lilas. Une odeur de lessive, la même depuis 30 ans, que les coups de fer à repasser ont emprisonné dans les mailles du tissu. Assise sur son tabouret "Tam Tam", elle enfile ses bas couleur chair, puis ses chaussures avant d'ouvrir la fenêtre pour sonder la météo comme à l'époque où on ne déverrouillait pas son iPhone pour savoir comment s'habiller. Au moment d'ouvrir sa porte, Eliane sourit comme un gosse qui sait qu'il va faire une bêtise. Madame Liguain a 88 ans et ses petits-enfants détestent quand elle semble oublier l'âge qu'elle a.Si l'on met de côté sa folle escapade du côté de Monaco, vaine tentative de refaire sa vie, Eliane habite Paris depuis le printemps 2013. Sept années suffisantes pour se bâtir une routine que la pandémie de coronavirus est venue perturber un peu, mais pas trop. Ce vendredi, comme chaque matin, elle passe au kiosque du métro Saint-Paul, dans le 4arrondissement de la capitale pour y récupérer son combo, son équivalent du café-croissant. Puis, elle file vers, dont le cours de la mangue, apparemment indexé sur le prix de l'or, lui rappelle qu'elle a connu des périodes plus insouciantes quand elle vivait à Nantes ou à Marseille dans les années 1990, ou encore à Montpellier au début des années 2010. Les quelques oignons et carottes pèsent sur ses bras comme le poids des décennies sur son dos, mais rien ne l'empêchera de faire ses emplettes du jour, dont l'objectif Lire la suite de l'article sur SoFoot.com