Eli Junior Kroupi rentre dans l’histoire de la Ligue 1

C’est le nouvel Eliu.

Si l’on retiendra avant tout l’enlisement constant de l’Olympique lyonnais, la rencontre entre l’OL et Lorient de ce dimanche (3-3) a aussi été le théâtre d’une performance historique dans le championnat de France. En effet, avec un doublé inscrit à 17 ans et 105 jours, Eli Junior Kroupi a effacé des tablettes un certain Tanguy Kouassi, devenant le deuxième plus jeune joueur à inscrire un doublé en première division depuis l’ex-international, Bernard Zénier (17 ans et 23 jours), en septembre 1974. Fils de l’ancien professionnel, Eli Kroupi, la jeune pépite lorientaise n’en finit plus d’épater en ce début de saison et affole les compteurs.…

JF pour SOFOOT.com