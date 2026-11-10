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Eli Junior Kroupi, l'inattendu qu'on attendait tous
information fournie par So Foot 10/11/2026 à 18:24

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Eli Junior Kroupi, l'inattendu qu'on attendait tous

Eli Junior Kroupi, l'inattendu qu'on attendait tous

À 20 ans, Éli Junior Kroupi se prépare à découvrir l'équipe de France. Précoce, l'attaquant de Bournemouth apparaît comme une fausse surprise parmi les choix de Zinédine Zidane. Pourtant, le prodige n'a choisi les Bleus que récemment.

Certaines surprises ont le parfum d’une attente qui prend fin. La première convocation d’Éli Junior Kroupi fait partie de celles-ci. Appelé par Zinédine Zidane ce mardi pour palier la blessure de Marcus Thuram, l’ancien Lorientais se prépare à faire ses premiers pas avec les A tandis qu’une bonne partie des amateurs des Bleus l’attendait déjà dans la liste présentée par Zizou vendredi dernier. Le champion du monde 1998 se justifiait ainsi face à l’impatience : « Il est dans la liste élargie, il aurait pu venir et être avec nous. Le seul truc c’est qu’il a été blessé 2-3 mois. Même s’il est très bien rentré, parce qu’il a fait une passe décisive (contre Leeds, NDLR) et plein de choses en 30 minutes, c’était quand même un peu court. » Le garçon figurait bien dans la liste de Gérald Baticle pour les Espoirs, mais depuis, le fils d’Éli a rejoué contre Ipswich et a surtout pu saisir cette place vacante chez les grands : de quoi ravir les connaisseurs et émerveiller ceux qui n’attendaient pas cet invité.

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Par Suzanne Wanègue pour SOFOOT.com

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