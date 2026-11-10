Eli Junior Kroupi appelé par Zinédine Zidane

La concrétisation. Tandis que Marcus Thuram est contraint de déclarer forfait suite à une tension à l’ischio-jambier droit, Zinédine Zidane a décidé d’après RMC de faire appel à un petit nouveau en la personne d’ Eli Junior Kroupi. Le prodige de Bournemouth rejoint donc les rangs de l’équipe de France afin de préparer le déplacement à San Siro pour y défier l’Italie en Ligue des nations et la réception de la Turquie à Bordeaux.

Présent dans la liste élargie de ZZ

L’ancien Lorientais était déjà présent dans les petits papier de Zizou , comme ce dernier l’a confié lors de l’annonce de sa liste : « Il est dans la liste élargie, il aurait pu venir et être avec nous. Le seul truc c’est qu’il a été blessé 2-3 mois. Même s’il est très bien rentré (contre Leeds le 31 octobre, NDLR), parce qu’il a fait une passe décisive et plein de choses en 30 minutes, c’était quand même un peu court. » …

SW pour SOFOOT.com