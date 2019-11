Elevage intensif : l'appel de Yann Arthus-Bertrand et de L214

On a beau être habitué à ces images, elles n'en restent pas moins insoutenables. L'association L214 publie ce jeudi une nouvelle vidéo d'un élevage intensif porcin. Sur cette séquence d'un peu moins de 5 minutes, on voit des dizaines de truies enfermées dans des cages de gestation, puis mettre bas dans des conditions de toute évidence contraires au bien-être animal.Tournée en septembre dans une exploitation géante du Finistère, la vidéo est commentée par le célèbre photographe Yann Arthus-Bertrand : « Beaucoup de ces nouveau-nés vont mourir dès le premier jour, Les autres vont passer leur vie dans cet élevage sordide, dans la plus totale promiscuité. Ils vont être castrés à vif, leurs dents meulées et on leur coupe la queue. »« Bêtes atrocement mutilées »Pourquoi ? Pour éviter qu'ils ne se mangent entre eux, « parce que ces cochons sont rendus fous par ces conditions d'élevage ». Les images montrent des bêtes atrocement mutilées au milieu de leurs congénères, « au lieu d'être isolées comme l'exige la réglementation », déplore L214. « Les locaux de l'élevage sont dans un état d'hygiène déplorable : enclos crasseux, accumulation de déjections, profusion de mouches, eau stagnante... Des cadavres jonchent le sol de l'élevage : des cochons de tout âge, adultes ou porcelets. Certains sont en état avancé de putréfaction, laissés dans les couloirs et même dans les enclos des cochons, au milieu des animaux vivants », décrit L214, photos à l'appui.À la fin de la séquence, Yann Arthus-Bertrand lance un appel aux candidats aux prochaines élections municipales. Il leur demande de s'engager à écarter des cantines la viande et autres produits animaux issus des élevages intensifs et appelle à augmenter la fréquence des repas végétariens.Un repas sans viande par semaineSelon un sondage réalisé par l'Ifop pour L214, 73 % des Français sont favorables à ce que la viande, les œufs, ...