Electro Steel: le gouvernement confirme une aide au groupe indien à Arles, au grand dam de la Lorraine

Le gouvernement a confirmé mardi une aide publique de 3,9 millions d'euros au groupe indien Electro Steel, spécialiste de canalisations en fonte, pour financer une usine à Arles (Bouches-du-Rhône), au grand dam d'élus et industriels lorrains qui craignent pour l'avenir de Pont-à-Mousson (Saint-Gobain).

"Le groupe Electro Steel souhaite implanter un site en Europe. Nous avons regardé le dossier et décidé d'attribuer 3,9 millions d'euros (...) au titre du plan de relance pour faire cette implantation avec création de 190 emplois à Arles" a déclaré mardi le ministre des comptes publics Olivier Dussopt lors de la séance des questions au gouvernement de l'Assemblée nationale, en réponse à une question à la députée Caroline Fiat (LFI).

L'attribution de cette aide suscite depuis plusieurs semaines la colère de responsables industriels, de syndicats de salariés et d'élus lorrains de tous bords, car elle permet selon eux de favoriser une concurrence déloyale avec les usines Pont-à-Mousson du groupe français Saint-Gobain "qui ne sont chargées qu'à hauteur de 50% de leur capacité".

"Les canalisations et les produits qui vont être créés ne sont pas en concurrence avec les produits de Pont-à-Mousson" a répondu M. Dussopt, estimant qu'il s'agissait au contraire d'un projet de "relocalisation" industrielle, puisque les produits fabriqués en France par Electro Steel allaient "remplacer ce qui était importé d'Inde" auparavant.

"C'est un projet qui va nous rendre moins dépendant d'importations" a-t-il affirmé.

Il a aussi souligné que le groupe Saint-Gobain avait lui-même reçu 10 millions d'euros d'aide publique dans le cadre du plan de relance, "dont 2,5 millions d'euros pour créer un four électrique qui serait le plus grand four électrique bas carbone en Europe".

Electro Steel avait annoncé en juin l'extension de son usine d'Arles où il est implanté depuis 2001, pour produire des tuyaux avec revêtement extérieur en béton et une unité de production de raccords.

Le groupe avait aussi annoncé un projet de plus grande envergure, de production décarbonée de tuyaux à partir de gisements de ferrailles européens, en les transformant dans ses fours électriques. L'ambassadeur d'Inde en France Jawed Ashraf s'était rendu à Arles fin mai.

Cette décision a suscité une vive émotion parmi les syndicats, mais aussi le patronat, ainsi que de nombreux élus de Lorraine, inquiets pour l'avenir de l'usine Pont-à-Mousson près de Nancy, qui fabrique des tuyaux et des plaques d'égout, qui avait failli être rachetée par des Chinois en 2019.

Hervé Bauduin, président du patronat de la métallurgie (UIMM) de Lorraine, a écrit une lettre ouverte datée du 9 novembre et adressée à Bruno Le Maire et Agnès Pannier-Runacher à Bercy, dans laquelle il estime que l'aide attribuée à Electro Steel constitue un "coup de poignard dans le dos" de la Lorraine.

Il leur demande "d'ajourner ce projet d'implantation".

Ce serait un "contre-sens économique suicidaire" notamment car cette entreprise "produirait les mêmes éléments que Saint-Gobain PAM dont les usines ne sont chargées qu'à hauteur de 50% de leur capacité" estime le responsable dans sa lettre, en rappelant que les élus locaux et régionaux s'étaient opposés au rachat de Saint-Gobain Pont-à-Mousson par la Chine.

im/ico/LyS