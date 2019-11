Électricité verte : des offres toujours pas assez écolos

Alerte au « greenwashing » ! Pour la deuxième année consécutive, Greenpeace publie son classement des fournisseurs d'électricités, en fonction de leurs offres vertes. Dans le viseur de l'association de défense de l'environnement : six fournisseurs (sur 24), toujours pas si écolos que ça, dont les trois mastodontes du secteur : EDF (et sa filiale Sowee), Engie (et sa filiale Happ-E) et Total Direct Énergie. Un club des mauvais élèves qui compte également l'espagnol Iberdrola, l'allemand Vattenfall et l'italien Eni.Ce qui leur est reproché ? De consacrer moins de 5 % de leurs achats ou de leur production d'électricité au renouvelable. Et a contrario d'investir (ou d'être propriétaire) dans des centrales nucléaires, du charbon, du gaz ou du pétrole de schiste. « L'Union européenne permet malheureusement aux fournisseurs de se donner bonne conscience à peu de frais, s'insurge Alix Mazounie, chargée de campagne Énergie à Greenpeace France. Ils peuvent en effet d'un côté s'approvisionner en tout quiétude auprès d'une centrale à charbon, y compris en France (NDLR : quatre sont encore aujourd'hui en activité dans le pays), tout en achetant des certificats qui assurent que l'équivalent en énergie renouvelable a été injecté dans le réseau. » Et l'experte de citer EDF, qui certes a investi 1,3 milliard d'euros dans le renouvelable, mais qui consacre dans un même temps 6,6 milliards dans le nucléaire. « Pour nous, c'est carton rouge », tranche-t-elle. Même sanction pour l'Italien Eni, auquel il est reproché d'investir « moins de 1 % dans le renouvelable ».Comme l'an dernier, EDF tacle le travail de Greenpeace. L'électricien reproche à l'ONG de classer au même niveau le nucléaire, le charbon et le pétrole, « malgré des niveaux d'émission de CO2 très différents ». Eni met également en avant ses « 1,6 GW de capacité renouvelable dans le monde, et le 1,4 milliard ...