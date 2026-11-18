Electricité: "Pas de vigilance particulière" pour la sécurité d’approvisionnement en France cet hiver, selon RTE

La sécurité d’approvisionnement électrique en France "ne nécessite pas de vigilance particulière" pour l’hiver 2026-2027, annonce le gestionnaire du réseau à haute tension RTE ( AFP / Paul ELLIS )

La sécurité d’approvisionnement électrique en France "ne nécessite pas de vigilance particulière" pour l’hiver 2026-2027, a annoncé le gestionnaire du réseau à haute tension RTE mercredi en soulignant que la consommation d’électricité a poursuivi sa légère remontée au premier semestre.

La hausse des prix de l’électricité sur les marchés, qui "ont atteint des niveaux élevés ces derniers mois, tirés par les prix du gaz et les tensions géopolitiques", ne se traduit pas par un risque de manque d’électricité en France, a-t-il affirmé dans ses Perspectives pour le système électrique cet hiver.

"En cela, la crise énergétique de 2026 est différente de celle de 2022-2023, qui était alors marquée par une très faible disponibilité de la production nucléaire et un risque élevé sur l’équilibre entre l’offre et la demande", a-t-il poursuivi.

Selon RTE, la consommation d’électricité française, corrigée des effets météorologiques et calendaires, a légèrement augmenté au cours des trois dernières années et "cette légère hausse s’est poursuivie au premier semestre 2026", d'environ +1 %.

Pour autant, "à ce stade, l’évolution de la consommation reste très en deçà des rythmes d’électrification correspondant aux objectifs publics", a-t-il estimé, alors que le gouvernement a lancé au printemps un plan d’électrification de l’économie.

"La demande électrique demeure environ 5 % en dessous de la moyenne de la période pré-crises 2014-2019", a-t-il relevé.

Selon RTE, "le contexte énergétique en France est resté marqué par la situation d’abondance de production par rapport à la consommation électrique".

"Même si on observe quelques tensions sur le plan énergétique au niveau mondial et au niveau européen, du point de vue de l’équilibre entre les demandes électriques en France, les perspectives sont très favorables pour l'hiver à venir", a déclaré Olivier Houvenagel, directeur Économie du système électrique de RTE.

"Nous ne voyons pas d'inflexion structurelle très forte pour la consommation électrique, en tout cas pas à hauteur de ce qui serait nécessaire pour atteindre les objectifs de décarbonation" du pays, a-t-il ajouté.

"On a finalement un rythme d'électrification qui reste encore timide, qui se combine en parallèle à des effets baissiers sur les économies d'énergie".

"On a effectivement un mouvement d'électrification qui est en partie engagé (mais) cela ne se traduit pas encore par des volumes très significatifs sur la consommation électrique nationale", a-t-il expliqué en relevant que la part du parc total de véhicules électriques en circulation "reste assez faible et avec deux millions" de voitures électriques, soit de l'ordre de 1 % de la consommation électrique nationale.

"Même si chaque mois, on rajoute quelques dizaines de milliers de véhicules électriques dans le parc, ça ne conduit pas tout de suite à une très forte hausse de la consommation électrique", a-t-il ajouté.