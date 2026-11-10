Electricité : les heures creuses seront adaptées selon les saisons dès le 1er décembre pour environ 9,3 millions de clients, annonce Enedis

( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

Les heures creuses/heures pleines avaient été mises en place dans les années 1960 pour déplacer vers la nuit une partie de la consommation.

La fin des heures creuses telles qu'on les connaît. Quelque 9,3 millions de foyers et clients professionnels vont en effet voir progressivement ces plages horaires varier entre l'hiver et l'été pour leur consommation d'électricité, a annoncé lundi 9 novembre Enedis.

À partir du 1er décembre, Enedis met en place progressivement la deuxième phase de la réforme des heures creuses, lancée il y a un an, avec comme nouveauté des heures creuses différentes entre l'été et l'hiver pour déplacer la consommation au moment où la production est plus abondante et moins coûteuse, selon un communiqué. "En hiver, la période de nuit va rester largement propice aux heures creuses parce que c'est la période de moindre consommation et où la production nucléaire reste relativement abondante par rapport à la consommation", a expliqué Timothée Furois, directeur du programme flexibilités d'Enedis. "En été, la production solaire est abondante l'après-midi, et donc cette période devient, c'est ça le changement, une période propice pour consommer", a-t-il précisé.

Les heures creuses/heures pleines avaient été mises en place dans les années 1960 dans la foulée des premières centrales nucléaires, pour déplacer vers la nuit une partie de la consommation. La réforme mise en oeuvre l'an dernier est liée à l'essor des énergies renouvelables et rendue possible par les changements de modes vie et de consommation, le télétravail ou la programmation des appareils électroménagers et chauffe-eau.

Les clients seront informés au moins un mois à l'avance

La première phase, débutée en novembre 2025, a consisté à introduire des heures creuses vers l'après-midi pour 1,7 million de clients. Elle a permis de déplacer 1 gigawatt (GW) de consommation en journée, soit l’équivalent de la consommation d’une ville comme Paris. La seconde phase, qui débutera au 1er décembre, concernera 9,3 millions de clients et verra l'introduction de la saisonnalité des heures creuses. Chaque fournisseur définira les heures creuses, mais avec des conditions, et elles pourront varier d'un bâtiment voire d'un appartement à l'autre. Tous les clients conservent huit heures d'heure creuse par jour, avec au minimum cinq heures consécutives la nuit.

En hiver (1er novembre-31 mars), elles ne pourront être placées entre 7h00 et 11h00 et 17h00 et 21h00. En été (1er avril-31 octobre), les créneaux interdits seront entre 7h00 et 10h00 et 18h00 et 23h00. Les clients, informés au moins un mois à l'avance par leurs fournisseurs d'électricité, n'auront rien à faire. Avec cette deuxième phase, Enedis entend déplacer environ 5 gigawatts de consommation vers les après-midi pendant les mois ensoleillés.