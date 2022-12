Electricité: le risque de coupures de courant devient plus faible pour le début de l'hiver

La plateforme EcoWatt permet permet aux entreprises, collectivités et particuliers d'être avertis d'éventuelles tensions sur le réseau électrique trois jours à l'avance et d'adopter des gestes pour réduire leur consommation, sur la base du volontariat. ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

Un risque de coupures de courant en France moins élevé en janvier: le gestionnaire du réseau de haute tension, RTE, a donné mardi des prévisions rassurantes pour le premier mois de l'hiver, en grande partie grâce à la sobriété des ménages et des entreprises et la remontée de la disponibilité du parc nucléaire en décembre.

Dans sa dernière analyse du 18 novembre, RTE avait placé ce mois à risque "élevé".

"La France aborde le coeur de l’hiver dans une situation plus favorable qu’au début de l’automne, et mieux préparée à faire face aux situations de tension", estime désormais le gestionnaire, dans la dernière actualisation de ses perspectives pour le système électrique pour les quatre prochaines semaines.

"Sous réserve du maintien des efforts d’économies d’énergie, ces évolutions favorables permettent de réduire le risque pour la sécurité d’approvisionnement par rapport à l’anticipation de ces derniers mois, en particulier pour le mois de janvier (...) sans pouvoir l’exclure en cas de conditions météorologiques très défavorables", souligne RTE dans son rapport.

Cette évolution favorable est à mettre sur le compte de plusieurs facteurs. A commencer par une forte baisse de la consommation qui est "désormais solidement établie", avec un recul de 9% au cours des quatre dernières semaines.

"La baisse de la consommation électrique n'est pas une chimère, elle est réelle et mesurée" et répartie entre les particuliers et les entreprises, a commenté Thomas Veyrenc, directeur exécutif de RTE lors d'un point presse en ligne.

- Pas forcément de coupures -

En outre, les stocks hydrauliques (les barrages), qui avaient souffert de la sécheresse, ont pu être "reconstitués" au cours de l'automne tandis que les stocks de gaz ont pu être préservés à la faveur des températures douces des mois d'octobre et novembre, qui ont décalé la période de chauffe.

"Le niveau de remplissage des stocks de gaz est à présent de l’ordre de 85%, supérieur aux années précédentes", souligne RTE.

La France a également pu compter sur la solidarité de ses voisins européens, avec "un niveau record d’imports (d'électricité) proche de 15 GW", ces dernières semaines.

Nombre de jours de disponibilité, d'arrêt ou d'indisponibilité partielle des réacteurs du parc nucléaire français en 2022 ( AFP / )

Autre facteur notable, très scruté depuis ces dernières semaines: la disponibilité du parc nucléaire dont la capacité disponible a dépassé 40 gigawatts (GW) à compter de la semaine du 12 décembre, notamment après la remise en service de plusieurs réacteurs.

"La remontée de la disponibilité nucléaire a eu lieu de manière conforme à nos prévisions", a souligné M. Veyrenc.

L'ensemble de "ces éléments permettent de réduire le risque d’émission du signal Ecowatt rouge" par rapport au scénario de base établi par RTE en septembre.

Ce signal prévient de risques de coupures ciblées à moins de réductions substantielles de la consommation d'électricité.

Alors que RTE prévoyait l'activation de 0 à 5 signaux rouges dans l'hiver, ce risque s'est un peu réduit pour la deuxième partie de l'hiver météorologique, pour se situer "plutôt entre 0 et 3 signaux", a indiqué M. Veyrenc.

"Nous avons absolument les moyens d'éviter les coupures cet hiver", a martelé M. Veyrenc.