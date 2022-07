Electricité: le régulateur propose une hausse des tarifs, sans impact pour le consommateur

La Commission de régulation de l'énergie (CRE) a proposé une augmentation de 3,89% des tarifs réglementés de vente de l'électricité en France à partir du 1er août, une proposition qui "ne change rien" au bouclier tarifaire mis en place par l'Etat, a assuré mercredi le gouvernement.

"Conformément au code de l'énergie, la CRE propose une hausse des tarifs réglementés de vente d'électricité (TRVE) de 3,89% TTC par rapport aux tarifs actuellement en vigueur", a-t-elle indiqué dans un communiqué.

Cette évolution, "qui a vocation à s'appliquer à compter du 1er août 2022", tient compte des volumes supplémentaires d'Arenh (électricité vendue à bas prix à la concurrence) cédés par EDF pour 2022, de la hausse du tarif d'acheminement de 2,26% en août, et du "rattrapage sur six mois des coûts non couverts par les TRVE sur le mois de janvier 2022", explique la CRE.

"Ca ne change rien au fonctionnement du bouclier tarifaire", a-t-on assuré au ministère de la Transition énergétique, lequel indique que le gouvernement "va assurer que le prix par MWh payé par le consommateur français ne bouge pas", conformément à ses engagements "et donc jusqu'à la fin de l'année, on ne touche pas au bouclier et les prix restent stables".

Le gouvernement s'était engagé à limiter cette année la hausse des factures d'électricité à 4%.

"C'est une réévaluation technique qui va nous servir à savoir de combien on compense les fournisseurs dans le cadre du bouclier, mais elle ne change rien au fonctionnement et à la protection des consommateurs", a-t-on précisé au ministère.

"Conformément aux dispositions prévues par l'article 181 de la loi de finances 2022, le gouvernement conserve la possibilité de s'opposer aux propositions motivées de TRVE de la CRE dès lors que celles-ci excèdent de plus de 4% les tarifs applicables au 31 décembre 2021", indique la CRE.

La Commission fait cependant valoir que, "même ajoutée à la hausse de 4% TTC réalisée le 1er février 2022, la hausse proposée de 3,89% TTC reste modérée par rapport à la proposition de la CRE de +44% HT, soit +35% TTC, faite en janvier dernier".

"Cela démontre l'efficacité des mécanismes mis en place par le gouvernement pour l'année 2022 au bénéfice des consommateurs, notamment la baisse de la TICFE (une taxe sur l'électricité, NDLR) et l'attribution de volumes supplémentaires d'Arenh", le dispositif de vente à bas coût de l'électricité d'EDF à la concurrence, conclut la commission.

Les tarifs réglementés sont fixés par le gouvernement sur proposition de la CRE sur la base de nombreux paramètres (coûts de fourniture, transport, distribution, taxes diverses...).

ngu/cho/mla/cco